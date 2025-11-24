L’Office national de l’artisanat (ONA) participe à la troisième édition de la Semaine saoudienne internationale de l’artisanat « Banan », organisée du 13 au 26 novembre à Riyad, ont indiqué les organisateurs.

La Tunisie est représentée par un pavillon collectif rassemblant cinq artisans spécialisés dans la couture et les vêtements traditionnels, la broderie manuelle, les produits en cuir, la sculpture sur bois de palmier, les bijoux en ambre et le tissage traditionnel.

Le pavillon expose également des produits issus d’entreprises artisanales tunisiennes actives dans le verre soufflé, les cages traditionnelles, la poterie, la céramique, les textiles, le cuivre et les carreaux décoratifs.

Parmi les pièces mises en avant figure une mosaïque en pierre naturelle représentant un olivier, symbole culturel majeur en Tunisie, présentée dans l’espace dédié aux œuvres artisanales d’art.

Organisée à l’initiative de la Commission saoudienne du patrimoine, la Semaine « Banan » s’inscrit dans le cadre de l’Année des métiers d’art 2025. L’événement réunit plus de 400 artisans issus d’une quarantaine de pays, dont la Tunisie, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, le Yémen, le Maroc, la Turquie, le Pakistan, le Japon, la Corée du Sud, la France, l’Italie, l’Espagne, les États-Unis et l’Australie. La Chine est l’invitée d’honneur de cette édition.

La Semaine « Banan » vise notamment à mettre en valeur les métiers traditionnels, soutenir les artisans et favoriser les échanges culturels internationaux.