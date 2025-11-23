La 26e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) s’est ouverte samedi soir au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture de Tunis, en présence de nombreuses figures du théâtre arabe et africain.

En marge de la cérémonie, l’avenue Habib Bourguiba a accueilli le spectacle musical « Jouloud », mêlant influences tunisiennes, arabes et africaines. La salle Le Rio a présenté « Rêve », nouvelle création du metteur en scène tunisien Fadhel Jaïbi. Vers 20h30, le Théâtre de l’Opéra a également programmé la pièce égyptienne « Le Roi Lear », mise en scène par Shady Sorour Ali et interprétée par Yehia El-Fakharani.

Dans son discours d’ouverture, le directeur artistique du festival, Mounir Ergui, a rappelé que l’édition 2025 se tient sous le slogan « Le théâtre, une conscience et un changement. Le théâtre, le coeur battant de la rue ». Il a souligné le théâtre comme « espace d’expression et de résistance » et évoqué la situation à Gaza, appelant à maintenir vivante la cause palestinienne.

La cérémonie a été marquée par l’hommage rendu à plusieurs artistes tunisiens, parmi lesquels Leïla Rezgui, Fethi Akkari, Ali Ohemiri, Lazheri Sebii, Slim Sanhaji et Hedi Boumiiza. Ont également été honorés la Marocaine Latefa Ahrrare, l’Omanien Imad Mohson Ali Chanfari et l’Ivoirien Abdramane Kamaté.

Un hommage posthume a également été rendu à des créateurs tunisiens disparus, dont Ahmed Hadhak El Aref, Fathi Haddaoui, Mohamed Fadhel Jaziri, Anouar Chaafi, Fraj Chouchane, Abir Jebali, Amara Melliti, Salah Bourjini, Mokhtar Mlih, Taoufik Hammami et Mohamed Ali Belhareth.

Le jury de la compétition officielle, présidé par le Tunisien Lassaad Ben Abdallah, réunit Saade Aldaass (Koweït), Malek Laakoun (Algérie), Abdon Fortunée (Congo), Thameur Arbid (Syrie) et Imed El May (Tunisie).

Douze spectacles arabes et africains concourent pour les Tanit d’or, d’argent et de bronze, ainsi que pour les prix du meilleur texte, de la meilleure scénographie et des meilleures interprétations féminine et masculine.

La programmation hors compétition réunit des œuvres venues notamment de France, d’Italie, du Sénégal, d’Islande, du Mexique, d’Arménie, d’Iran, de Colombie, de Pologne, d’Espagne et de Russie. S’y ajoutent des créations arabes, africaines, tunisiennes et des productions réalisées au sein d’établissements pénitentiaires et de centres de rééducation.

Organisée du 22 au 29 novembre, l’édition 2025 propose plus de 80 spectacles issus de Tunisie, du monde arabe, d’Afrique et d’autres régions. Elle comprend notamment un Forum international du théâtre (24 et 26 novembre) consacré au thème « L’artiste de théâtre : son temps et son œuvre » et une masterclass de l’homme de théâtre français Harold David sur la participation au festival off d’Avignon.

Créées en 1983 par le ministère tunisien des Affaires culturelles, les JTC figurent parmi les plus anciens festivals théâtraux du monde arabe et d’Afrique.