L’optimisme perdure sur la Bourse de Tunis. Profitant de vents favorables tant macro que microéconomiques, l’indice vedette a inscrit une embellie hebdomadaire de 1,6 % à 13262 points, un niveau record jamais atteint par le TUNINDEX », selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

La semaine écoulée a été marquée par une décélération du rythme des échanges, cumulant une enveloppe de 37,8 MD, soit un flux moyen quotidien de 7,6 MD. Notons, la réalisation de deux transactions de bloc sur la semaine, portant sur les titres BT (1,9 MD) et PGH (1MD).

Analyse des valeur

Le titre ASSAD s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du producteur de batteries automobiles a signé une envolée de 23,1 % à 2,980 D, dans un faible volume de 965 mille dinars.

Le titre LAND’OR a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action s’est adjugée une hausse de 11,3 % à 14,970 D. La valeur a animé le marché avec un flux hebdomadaire de 3,7 MD.

Le titre SIAME a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. Le spécialiste des appareillages électriques s’est délesté de –9,2 % à 2,480 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 13 mille dinars seulement sur la semaine.

Sur fond de prises de bénéfices, le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a cédé –4 % à 31,000 D sur la semaine écoulée. L’action a amassé des échanges de près de 600 mille dinars sur la semaine.

BT a été la valeur la plus dynamique de la semaine. Ayant pris +10,5 % à 7,290 D, l’action a alimenté le marché avec des capitaux de 5,3 MD.