“Le marché boursier a clôturé la séance de vendredi, 21 novembre 2025, du bon pied. L’indice de référence a pris +0,52 % à 13262,04 points, dans un volume soutenu de 9,5 MD”, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs””.

Et de préciser qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre SIPHAT s’est adjugé la meilleure performance de la cote, signant une progression de 4,5 % à 7,780 D.

Le titre TUNINVEST a inscrit une avancée de 4,5 % à 38,750 D. La valeur a été transigée à hauteur de 54 mille dinars sur la séance.

Le titre SOMOCER a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du spécialiste en céramique s’est effritée de –4,4 % à 0,430 D, dans un volume très réduit de 3 mille dinars.

Le titre SIAME a, également, terminé la séance sur une note morose. Dans un volume limité de 7 mille dinars, l’action a reculé de –4,3 % à 2,480 D.

Le titre SAH LILAS s’est adjugé le volume le plus élevé de la séance. L’action a gagné 1,1 % à 13,500 D en animant le marché avec des capitaux de 1,6 MD.