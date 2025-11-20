Le marché boursier a terminé la séance sur une note haussière. Le benchmark a gagné 0,3 % à 13193,1 points. En l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été relativement soutenus : 8,9 MD, selon l’Analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TELNET s’est placé en tête des meilleures performances de la séance. L’action de la société s’est distinguée par une progression de 5,7 % à 6,530 D. Les échanges sur la valeur étaient de l’ordre de 108 mille dinars.

Le titre TUNINVEST a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la société d’investissement s’est bonifiée de 4,5 % à 37,090 D. La valeur a brassé un volume total de 278 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTRAPIL a essuyé une correction à la baisse. L’action du transporteur des hydrocarbures a régressé de 2,6 % à 22,6 D. Le titre a été transigé à hauteur de 17 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SOTETEL a affiché un parcours décevant sur la séance. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a accusé un repli de 2,1 % à 5,060 D. La valeur a drainé un flux réduit de 30 mille dinars sur la séance.

LAND’OR a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L’action du fromager a terminé la séance en territoire positif (+2,1 % à 14,5 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 1,5 MD.