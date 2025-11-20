L’acteur égyptien Yehia El-Fakharani est arrivé jeudi matin à Tunis pour participer à la 26ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) qui se tiendra du 22 au 29 novembre. Il a été accueilli à l’aéroport international de Tunis Carthage par l’ambassadeur d’Égypte en Tunisie, Bassem Yahia Hassan, ainsi que par les responsables du comité d’organisation du festival présidé par l’homme de théâtre Mounir Ergui.

La cérémonie d’ouverture des JTC, prévue samedi à 20h30 au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, sera marquée par la représentation de « Le Roi Lear », mise en scène par l’Égyptien Shady Sorour et produite par le Théâtre National Égyptien. La pièce sera présentée hors compétition.

À 80 ans, El‑Fakharani retrouve le rôle du roi Lear, interprétant désormais un monarque de son âge dans l’une des plus grandes tragédies de Shakespeare, vingt ans après sa dernière incarnation sur scène.

La pièce, déjà présentée au Caire et dans plusieurs théâtres égyptiens, a rencontré un large succès. Ce retour marque une nouvelle étape dans la carrière de l’acteur, figure majeure du théâtre arabe et habitué des registres dramatique et comique.

« Le Roi Lear », écrit entre 1603 et 1606 par William Shakespeare, raconte l’autodestruction d’un roi qui divise son royaume entre ses filles après les avoir invitées à lui mesurer leur amour, déclenchant folie, trahison et désillusion.

Adaptée du texte de William Shakespeare, la pièce explore les thèmes de l’autorité, de la filiation et des tensions familiales, des enjeux qui résonnent fortement dans les sociétés arabes contemporaines. La mise en scène de Sorour combine approche psychologique et scénographie contemporaine, soulignant la fragilité du pouvoir et la dimension humaine de la tragédie.

Avec cette ouverture, les JTC réaffirment leur ambition de faire du théâtre un espace de réflexion et de dialogue au cœur de la société.

Plus de 80 spectacles venus de Tunisie, du monde arabe, d’Afrique et du monde entier figurent dans la sélection officielle de la 26e édition des JTC placée sous le slogan « Le théâtre, une conscience et un changement. Le théâtre, le coeur battant de la rue ».

Créées en 1983 par le ministère des Affaires culturelles, les JTC comptent parmi les plus anciens festivals de théâtre du monde arabe et d’Afrique. Elles constituent un espace de rencontre, d’expérimentation et de réflexion pour les créateurs de la scène arabe, africaine et méditerranéenne.