Le soutien des PME et d’une industrialisation durable, l’appui à la transition numérique et à l’innovation, l’énergie et la décarbonation, l’économie circulaire et le leadership vert, le renforcement des compétences et de l’intégration régionale sont les principaux axes de la future stratégie de coopération entre la Tunisie et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) pour la période 2026-20230, a fait savoir, jeudi, le représentant de l’ONUDI à Tunis, Lassaâd Ben Hassine.

“Cette stratégie est en cours d’élaboration dans le cadre des consultations sur la préparation du programme de partenariat pays (PCP), engagées entre la Tunisie et l’ONUDI” a-t-il indiqué lors d’un évènement de célébration de la Journée de l’Industrialisation de l’Afrique organisé, par l’ONUDI et l’Ecole nationale d’administration (ENA), à Tunis, sur le thème “Transformer l’économie africaine grâce à l’industrialisation durable, l’intégration régionale et l’innovation”.

Le responsable a affirmé que la coopération future entre les deux parties sera en adéquation avec les priorités nationales retenues dans le cadre du plan de développement quinquennal 2026-2030.

La coopération actuelle entre la Tunisie et l’ONUDI, initiée en 1994, porte sur 15 projets dont 13 régionaux et deux à portée régionale impliquant d’autres pays africains, Ben Hassine a indiqué que les principaux objectifs de cette coopération sont l’autonomisation économique des femmes, moteur essentiel d’une industrialisation inclusive, à travers des projets de valorisation des chaînes de valeur artisanales et agroalimentaires menés avec les communautés locales et le renforcement du rôle stratégique de la jeunesse dans la transformation du modèle productif, à travers le développement des compétences, l’entrepreneuriat industriel et l’intégration des technologies émergentes.

Cette coopération vise également à appuyer la transition vers une industrialisation durable, fondée sur l’innovation verte, l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement.

“La transition vers une industrialisation durable et inclusive doit s’opérer aussi bien à l’échelle de la Tunisie comme à l’échelle du continent africain” a-t-il estimé, rappelant que la communauté internationale célèbre le 20 novembre de chaque année, depuis 1989, la Journée de l’Industrialisation de l’Afrique, une initiative portée par les Nations Unies pour rappeler le rôle essentiel d’une industrialisation durable dans la croissance économique, la création d’emplois et la transformation structurelle du continent.