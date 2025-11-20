La discussion du budget du ministère de l’Éducation pour l’année 2026 a démarré jeudi matin, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple.

Le budget du ministère a été fixé à 8 700 millions de dinars contre 8 044 millions de dinars pour l’année 2025, soit une augmentation de 656 millions de dinars, ce qui représente une hausse de 8,16 %.

Les dépenses des programmes éducatifs, se répartissent comme suit : 3 233 482 mille dinars pour les programmes du primaire, 4 601 538 mille dinars pour le programme de l’enseignement de base et secondaire, et 4 601 538 mille dinars pour le programme de leadership et d’accompagnement.

Le rapport conjoint de la commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports de l’Assemblée des représentants du peuple et de la commission des services et du développement social du Conseil national des régions et des districts indique que le ministère consacrera une partie des recrutements prévus pour 2026 à la régularisation de la situation des enseignants suppléants de l’enseignement primaire (4 811 postes) et au recrutement des titulaires d’une licence appliquée en éducation et enseignement – promotion de juin 2024 (2 601 postes).

En ce qui concerne le programme de l’enseignement de base et secondaire, le statut des suppléants (9026 postes) sera régularisé, 100 cadres diplômés de l’École supérieure des enseignants seront recrutés, le statut de 1226 agents contractuels chargés de l’encadrement et des laboratoires sera régularisé, ainsi que celui des agents des cantines.

Au cours de l’année 2026, le ministère programmera 18 349 recrutements dont la valeur est estimée à 722,4 millions de dinars.

En outre, 717 millions de dinars ont été alloués aux dépenses d’investissement, dont 157 millions pour la création de 19 nouveaux établissements d’enseignement et 392,1 millions de dinars pour la réhabilitation des infrastructures des établissements éducatifs, soit une augmentation de plus de 51 % par rapport à 2025, ce qui permettra de rénover et d’entretenir 464 établissements.

Le ministère oeuvrera également à donner la priorité aux établissements éducatifs des zones rurales en allouant 141 millions de dinars à l’acquisition d’équipements informatiques et de fournitures outre la programmation de l’acquisition de 73 bus pour renforcer le parc de transport scolaire rural.