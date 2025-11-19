La mise en œuvre d’un marché-cadre lié à l’enlèvement des déchets de construction à Gabès se poursuit, et ce dans le cadre de l’amélioration de la situation environnementale dans la ville.

Lancé récemment par le ministère de l’Environnement, ce marché vise à enlever 50 mille m3 de ces déchets et à les transférer de la ville de Gabès vers la décharge contrôlée de Dissa, dans la délégation de Gabès-Ouest, selon le représentant régional du ministère, Tarek Ben Salem.

Les sites d’intervention ont été identifiés en coordination avec les autorités régionales et la municipalité de Gabès, notamment les abords du marché de gros, l’un des principaux points noirs de la ville, a-t-il précisé à l’Agence TAP.

Ce marché-cadre s’inscrit dans les efforts visant à améliorer la propreté urbaine à Gabès, une ville qui s’est confrontée ces dernières années à de nombreuses défaillances, dont la prolifération de dépôts anarchiques de déchets de construction.