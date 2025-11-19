La municipalitÃ© nouvellement crÃ©Ã©e de Zaafran Dir El Kef, relevant de la dÃ©lÃ©gation du Kef-Est, a finalisÃ© lâ€™ensemble des projets dâ€™infrastructures inscrits aux programmes 2024 et 2025.

Ces rÃ©alisations, reprÃ©sentant un investissement global dâ€™environ 5 millions de dinars, sont financÃ©es par la Caisse des PrÃªts et de Soutien des CollectivitÃ©s Locales (CPSCL) et par lâ€™agence allemande de coopÃ©ration internationale (GIZ), a indiquÃ© Mohamed Taher Ben Ali, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral chargÃ© de la gestion de la municipalitÃ©.

Il a indiquÃ©, Ã l’Agence TAP, que la municipalitÃ© a programmÃ©, mercredi, deux projets dâ€™amÃ©nagement routier dans les villages de Magra et Jdara Saleh Bahri, chacun portant sur deux kilomÃ¨tres de routes.

Il a ajoutÃ© que les travaux de construction du siÃ¨ge de la municipalitÃ© et du rÃ©seau dâ€™Ã©clairage public sont quasi parachevÃ©s, prÃ©cisant que leur finalisation dÃ©pend encore de la mise Ã disposition des compteurs par la SociÃ©tÃ© Tunisienne de lâ€™ElectricitÃ© et du Gaz (STEG) pour activer le rÃ©seau dâ€™Ã©clairage.