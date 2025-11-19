Le défenseur brésilien du Real Madrid, Eder Militao, souffre d’une blessure à l’adducteur de la jambe droite, a annoncé mercredi le club madrilène sans fournir de précision sur la durée de son indisponibilité.

L’international brésilien, âgé de 27 ans, a été remplacé à la 58e minute du match amical disputé mardi soir par la Seleçao face à la Tunisie (1-1).

Les examens effectués mercredi par les médecins du Real ont révélé qu’il souffrait d’une “blessure musculaire à l’adducteur majeur de la jambe droite”, précise le club dans un communiqué.

Les médias espagnols évoquent une indisponibilité de l’ordre de deux semaines. Militao ne devrait pas être aligné ce week-end contre Elche en championnat et la semaine prochaine en Ligue des champions contre l’Olympiakos.

Avec les absences longue durée d’Antonio Rüdiger et de David Alaba, l’entraîneur madrilène Xabi Alonso ne dispose plus que deux défenseurs centraux de métier, Raúl Asencio et Dean Huijsen.