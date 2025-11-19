A l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie, célébrée chaque année le troisième jeudi de novembre, et du centenaire de la naissance du philosophe français Gilles Deleuze (1925-1995), une rencontre entre philosophie et création artistique autour de la pensée deleuzienne est prévue le vendredi 21 novembre à 18h00 à l’auditorium de l’Institut français de Sousse.

Intitulée “Rhizomes de la pensée : hommage à Deleuze”, cette rencontre rend hommage à l’un des penseurs majeurs du XXème siècle, dont la philosophie du mouvement, du flux et du devenir continue d’inspirer artistes et chercheurs contemporains.

Entre concepts, gestes et images, où philosophie et art se rejoignent dans un même élan de création et de réflexion, la rencontre à deux voix sera animée par le philosophe français François Pellet, et l’artiste visuel Ridha Dhib, originaire de Sousse installé en France, qui interviendra en visioconférence. Il présentera une démonstration performative autour de son projet “Mnémosyne, une traversée Paris-Nauplie” prévue pour l’été prochain. Son travail, nourri par la pensée deleuzienne – le pli, l’intensité, le rhizome, le nomadisme, interroge la mémoire, le corps en mouvement et le déplacement.