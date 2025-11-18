La discussion du budget du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées pour l’année 2026 a débuté Mardi matin, lors d’une séance plénière commune de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts.

Les dépenses de cette mission ont été fixées à 287 millions de dinars (MD), contre 226,457 MD en 2025, soit une augmentation de 26,73 %.

Concernant la répartition des dépenses, Les salaires sont estimées à 165 850 MD, les dépenses de gestion sont fixées à 13 915 MD, les dépenses d’intervention s’élèvent à 45 947 MD, et les dépenses d’investissement, fixées à 61 288 MD.

Selon le rapport conjoint de la commission de la santé, des affaires de la femme, de la famille et des affaires sociales et des personnes handicapées relevant de l’Assemblée des représentants du peuple et de la commission des services et du développement social relevant du Conseil national des régions et des districts, le plan d’action du ministère s’articule autour de trois axes principaux à savoir la femme et la famille, l’égalité des chances, l’enfance et les personnes âgées.

Dans le cadre du programme « Femme et famille », le ministère oeuvre pour renforcer la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles, de rapprocher et d’améliorer les services d’aide, en mettant à disposition des services d’écoute et d’orientation familiale et en garantissant quatre espaces d’orientation familiale.

En 2026, trois espaces familiaux seront mis en service. Le ministère se penche également sur l’amélioration de la prise en charge des femmes victimes de violence grâce à un système numérique intéractif et actualisé sur la disponibilité des lieux d’hébergement, tout en améliorant la gouvernance des études sur la violence à l’égard des femmes et les services des centres d’accueil pour les femmes victimes de violence et les enfants qui les accompagnent. Il existe actuellement 16 centres d’hébergement d’une capacité d’accueil de 243 lits, avec des crédits qui atteindront en 2026 environ 660 Mille Dinars.

Le ministère se penche également sur la révision du cadre législatif en vue de renforcer la cohésion familiale souhaitée et l’élaboration d’un projet de loi sur la conciliation familiale et d’un autre projet de loi sur la pension alimentaire et de divorce.

En 2026, dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes, les projets féminins seront soutenus par l’élaboration de plans sectoriels, la mise en place d’espaces d’accompagnement et la création d’une plateforme numérique pour faciliter l’accès des femmes et des filles au marketing numérique.

Dans le cadre du programme pour l’enfance, 120 enseignants et 50 animateurs de jardins d’enfants seront recrutés au cours du premier semestre 2026. Des efforts seront également déployés pour le réaménagement des jardins d’enfants municipaux en service avec une enveloppe estimée à 478 mille dinars pour soutenir ces jardins d’enfants et reouvrir les jardins d’enfants municipaux qui ont été fermés. Six jardins d’enfants sont actuellement en service et quatre autres reprendront leurs activités après leur réaménagement.

Au cours de l’année prochaine, des crédits d’un montant maximal de 500 Mille dinars seront également alloués pour renforcer les jardins d’enfants publics, au nombre de 51 cette année. Quatre nouveaux jardins d’enfants publics devraient ouvrir leurs portes en 2026 dans plusieurs régions. Le nombre de bénéficiaires du programme « Notre crèche dans notre quartier » devrait atteindre environ 30 000 enfants au cours de l’année scolaire 2025-2026.

Il s’agit également d’un programme d’intégration des enfants atteints de troubles du spectre autistique dont bénéficieront environ 100 enfants au cours de la même année.

Dans le cadre du projet de budget consacré à la famille et à la femme pour l’année prochaine, des crédits d’un montant de 3,3 millions de dinars ont été alloués à la création de clubs pour enfants, qui devraient accueillir un million d’enfants l’année prochaine. et 600 000 dinars ont été alloués à l’acquisition de 5 clubs mobiles pour enfants, en plus de 4,3 millions de dinars pour le développement des activités des centres de vacances.

Dans le cadre de son action visant à développer les services destinés à l’enfance, le ministère oeuvre aussi pour renforcer les compétences et les capacités des délégués à la protection de l’enfance, tant en termes de qualité que de nombre, en ajoutant des bureaux régionaux supplémentaires pour les délégués à la protection de l’enfance dans les gouvernorats, afin de garantir la proximité des services, l’accélération des réponses et la qualité des interventions.

En ce qui concerne les personnes âgées, le ministère vise, au cours de l’année à venir, à renforcer l’intégration des personnes âgées dans leur environnement et de prendre en charge les personnes âgées sans soutien familial dans des familles d’accueil, ainsi que de renforcer les clubs de jour qui contribuent à leur intégration dans la vie publique et à la valorisation de leurs capacités et de leur expérience, d’augmenter le nombre d’équipes mobiles qui fournissent des services sociaux et sanitaires aux personnes âgées à domicile et d’augmenter la subvention accordée à l’équipe mobile de 20 000 dinars à 25 000 dinars.