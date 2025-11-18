La 5 édition du Concours tunisien des produits du terroir a démarré mardi à Tunis, à l’initiative de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

“Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 20 novembre, a pour objectif de valoriser les produits locaux tunisiens de haute qualité, issus de toutes les régions du pays, afin d’améliorer leur commercialisation à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire”, a indiqué Hanan Abidi, directrice du partenariat et de la qualité à l’APIA, dans une déclaration à l’agence TAP.

Elle a précisé qu’une dégustation sensorielle se déroulera sur trois jours, réunissant experts, producteurs et consommateurs autour de 530 produits.

Lors de la première journée, environ 140 produits seront dégustés, principalement des huiles d’olive et des miels.

La deuxième journée sera consacrée, quant à elle, à la dégustation de 240 produits, incluant des fruits transformés, plusieurs types de confitures, du sirop de dattes, du vinaigre et du sirop de caroube. Enfin, la troisième journée portera sur la dégustation de 160 produits céréaliers, tels que le couscous et la bsissa, ainsi que des produits de légumes transformés.

Selon Mme Abidi, 30 % de ces produits recevront des médailles, dans le but d’encourager les producteurs à améliorer la qualité de leurs produits.

Elle a ajouté que les producteurs seront accompagnés après le concours afin de leur offrir des opportunités de commercialisation dans des salons internationaux.

D’après la responsable, les résultats du concours seront annoncés le 2 décembre 2025, à la Cité de la Culture de Tunis. Les lauréats auront ensuite la possibilité de présenter leurs produits médaillés les 3 et 4 décembre, au même endroit, dans le cadre d’un marché du producteur au consommateur.