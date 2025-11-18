Les régions côtières du nord-ouest connaissent un temps très nuageux avec des pluies éparses. Le centre-est et certaines zones du sud enregistrent aussi des précipitations locales. Ces averses restent irrégulières selon les secteurs.

Extension des pluies dans la nuit

Les pluies s’étendent la nuit vers le reste du centre et du sud. Elles deviennent temporairement orageuses et localement denses. Ce changement marque une instabilité plus marquée sur plusieurs régions.

Vent du nord et mer agitée

Le vent souffle du nord. Il se montre relativement fort près des côtes nord et à l’extrême sud, alors qu’il reste faible à modéré ailleurs. La mer est moutonneuse sur les côtes est et devient très agitée, voire houleuse, au nord.

Températures en contraste

Les maximales varient entre 16 et 21 degrés au nord et au centre, avec 14 degrés sur les hauteurs. Dans le reste des régions, elles oscillent entre 22 et 27 degrés.