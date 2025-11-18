La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, mardi, que les contribuables tenus de déposer la liasse fiscale, ainsi que les personnes morales soumises à la déclaration annuelle sur les prix de transfert, doivent désormais effectuer ces dépôts exclusivement via la plateforme « TEJ », conformément aux cahiers des charges techniques et aux modèles de référence publiés sur cette plateforme.

La DGI invite également les contribuables concernés à régulariser les défauts de dépôt de ces déclarations, toujours à travers la plateforme « TEJ ».