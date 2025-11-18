“L’entrepreneuriat féminin numérique en Tunisie a progressé de 35% en cinq ans. 40% des startups créées depuis 2020 comptent une femme co-fondatrice ” a affirmé, mardi à Tunis, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

La ministre, qui intervenait à l’ouverture du Congrès du Conseil International des Femmes Entrepreneures (CIFE), organisé, du 18 au 20 novembre 2025, estime que ” lorsque les femmes avancent, la société entière progresse, l’économie se renforce et l’horizon s’élargit”.

Face une présence méditerranéenne, en majorité féminine, la ministre a souligné ” mon pays est le premier en Méditerranée et dans le monde arabe à avoir inscrit l’égalité comme axe structurant de modernisation économique et industrielle. 60% des diplômés universitaires sont des femmes. 72% des diplômées en ingénierie dans certaines filières industrielles technologiques sont des femmes. 25% des entreprises tunisiennes sont dirigées par des femmes, soit au-dessus de la moyenne régionale (16%)”

Et d’enchaîner ” pour ce qui concerne l’industrie, 42% de la main-d’œuvre manufacturière dans plusieurs filières stratégiques sont des femmes. 500 entreprises industrielles sont dirigées par des femmes. Plus de 30% de dirigeantes dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des dispositifs médicaux et des textiles techniques “.

La transition énergétique est également un secteur où les femmes tunisiennes jouent un rôle moteur. D’après la ministre, ” 30% des nouveaux ingénieurs des énergies renouvelables sont des femmes. De nombreuses dirigeantes de projets solaires en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe sont tunisiennes”.

” Des histoires de succès émergent déjà dans des secteurs d’avenir comme la robotique, les matériaux intelligents, l’ingénierie numérique, les avancées industries pharmaceutiques et démontrent la capacité des femmes tunisiennes à porter la transformation technologique et industrielle du pays “.

Selon Chiboub, ” l’enjeu derrière la mobilisation du potentiel féminin n’est pas seulement social. Il est stratégique. C’est une question de souveraineté industrielle, énergétique et technologique. Une économie forte mobilise tous ses talents. Et en Tunisie, les talents féminins sont une richesse nationale “.

De son côté, la Présidente du CIFE, Rachida Jebnoun a affirmé que ” ce congrès n’est pas seulement un colloque ; c’est un engagement pour l’action. Nous réunissons les forces vives de la Méditerranée pour passer du constat aux solutions concrètes. L’adoption d’une feuille de route commune constituera un jalon décisif pour bâtir une gouvernance plus inclusive dans la région “.

D’après elle, ce congrès confirme la volonté de la Tunisie d’assumer un rôle de pôle catalyseur pour un leadership féminin durable et inclusif. Ses travaux permettront de bâtir des bases solides pour amorcer des partenariats concrets, des initiatives structurelles pour des stratégies d’intégration économique porteuses d’impact pour toute la région méditerranéenne.

Organisé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (KAS), sous le thème “Leadership Féminin et Intégration Économique : Synergies Stratégiques entre la Tunisie et la Méditerranée”, Le Congrès du CIFE réunit des décideurs de haut niveau, des ambassadeurs, des leaders du secteur privé, des universitaires et des représentants d’organisations régionales et internationales.

Son objectif est d’élaborer une feuille de route commune afin de renforcer la présence des femmes dans les postes de responsabilité et de soutenir l’intégration économique dans la région méditerranéenne.