Voici le classement final de l’ATP du tennis pour la saison 2025, publié lundi :
1. Carlos Alcaraz (ESP) 12.050 pts
2. Jannik Sinner (ITA) 11.500
3. Alexander Zverev (GER) 5.160
4. Novak Djokovic (SRB) 4.830
5. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.245 (+3)
6. Taylor Fritz (USA) 4.135
7. Alex De Minaur (AUS) 4.135
8. Lorenzo Musetti (ITA) 4.040 (+1)
9. Ben Shelton (USA) 3.970 (-4)
10. Jack Draper (GBR) 2.990
11. Alexander Bublik (KAZ) 2.870
12. Casper Ruud (NOR) 3.835
13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760
14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635
15. Holger Rune (DEN) 2.590
16. Andrey Rublev (RUS) 2.520
17. Jiri Lehecka (CZE) 2.325
18. Karen Khachanov (RUS) 2.320
19. Jakub Mensik (CZE) 2.180
20. Tommy Paul (USA) 2.100
…