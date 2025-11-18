Voici le classement final de l’ATP du tennis pour la saison 2025, publié lundi :

1. Carlos Alcaraz (ESP) 12.050 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 11.500

3. Alexander Zverev (GER) 5.160

4. Novak Djokovic (SRB) 4.830

5. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.245 (+3)

6. Taylor Fritz (USA) 4.135

7. Alex De Minaur (AUS) 4.135

8. Lorenzo Musetti (ITA) 4.040 (+1)

9. Ben Shelton (USA) 3.970 (-4)

10. Jack Draper (GBR) 2.990

11. Alexander Bublik (KAZ) 2.870

12. Casper Ruud (NOR) 3.835

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635

15. Holger Rune (DEN) 2.590

16. Andrey Rublev (RUS) 2.520

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.325

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (USA) 2.100