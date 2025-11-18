Le Centre régional de l’Office national de l’Huile à Zarzis a commencé, lundi, à recevoir l’huile d’olive auprès des agriculteurs. L’opération se poursuivra trois ( 3) jours par semaine, à savoir lundi, mercredi et vendredi, tout au long de la saison.

La réception de L’huile sera effectuée selon les procédures approuvées, y compris, l’analyse de l’huile sur place gratuitement.et à la lumière du résultat de la variété et de la qualité de l’huile.

Le prix d’acceptation sera déterminé, ce qui dépend également des prix échangés sur les marchés local et international, selon le directeur de la succursale de l’office de l’huile à Zarzis, Adel Dhaou.

Il a ajouté que l’Office a reçu lundi des quantités d’huile d’olive de 8 agriculteurs dans un « début normal », disant que le nombre augmentera avec l’avancement de la saison de récolte et de transformation des olives.

La capacité de stockage de la succursale de l’office de l’huile à Zarzis s’élève à 3 200 tonnes.

Dhaou a appelé les agriculteurs à transporter l’huile dans des conteneurs alimentaires s’il n’est pas possible de la transporter dans des conteneurs en inox et à éviter de transporter l’huile dans des conteneurs transportant des produits chimiques afin de préserver la qualité du produit.

Il a déclaré que pendant la saison dernière, la succursale de l’Office a reçu 700 tonnes auprès des agriculteurs tout au long de la saison.

La saison de récolte des olives dans le gouvernorat de Médenine a commencé au début du mois de novembre, plus tard que la dernière saison, afin de bénéficier des pluies récentes, en particulier dans les zones de production, avec une diminution de la quantité par rapport à la même saison.

La récolte de cette année a été estimée à 90 000 tonnes d’olives, soit l’équivalent de 18 000 tonnes d’huile, provenant principalement de cultures à sec.