Les députés de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts ont entamé, lundi , la discussion du budget de mission du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l’année 2026.

Le projet de budget connait une hausse de 3,47 % par rapport à l’année dernière, où il était fixé à environ 2 397 180 MD après avoir été aux alentours de 2293. 393 MD en 2025, soit une augmentation de 85.787 MD.

Les enveloppes de la Mission pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique pour l’année 2026 sont réparties selon les programmes, la nature des dépenses et les sources de financement, sans tenir compte des ressources propres des établissements publics, entre 1 636 763 MD pour le Programme d’enseignement supérieur, 215 524 MD pour le Programme de recherche scientifique, 477 476 MD pour le Programme des services universitaires, en plus de 49 417 MD pour le Programme de leadership et de soutien.

Le ministère continue de réaliser 144 projets liés à l’infrastructure des établissements d’enseignement supérieur, répartis en 74 projets de développement et d’entretien et 70 projets de construction et d’expansion.

Il travaille également sur un certain nombre de projets, en particulier le renforcement de la capacité d’accueil des foyers universitaires d’environ 7 000 lits dans les projets en cours et 1 200 lits dans les nouveaux projets inclus dans le projet de budget.

Le nombre d’agents dans la mission a atteint 40606 agents jusqu’à la fin de 2026. Le nombre d’étudiants, selon les statistiques pour l’année 2024-2025, est estimé à environ 324 mille étudiants, contre 22 297 enseignants et chercheurs, et 7 814 agents administratifs et techniques.

La Tunisie compte 13 universités, 209 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 90 établissements privés d’enseignement supérieur, 175 foyers universitaires et 84 restaurants universitaires, outre 544 structures de recherches , dont 40 centres de recherche et 42 écoles doctorales.