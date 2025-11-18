Un Forum d’affaires tuniso-luxembourgeois s’est tenu à Bruxelles pour explorer les opportunités de coopération économique et de partenariats avec le Grand-Duché de Luxembourg. L’événement visait à attirer davantage d’investissements en Tunisie et à accompagner les opérateurs économiques tunisiens dans la conquête de nouveaux marchés européens.

Co-organisé par l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles et la Chambre de Commerce Tuniso-Belgo-Luxembourgeoise (CCTBL), le forum a réuni une importante délégation d’hommes et de femmes d’affaires tunisiens issus de secteurs variés tels que la comptabilité, les TICs et le textile.

Dans une publication diffusée, ce lundi, sur son compte Facebook, l’ambassade de Tunisie à Bruxelles indique que le forum, comprenant des réunions, des présentations et des rencontres B2B, a permis d’examiner les spécificités des marchés tunisien et luxembourgeois ainsi que la dynamique de leurs écosystèmes économiques. Ces échanges ont conduit à identifier des opportunités de partenariat dans des secteurs porteurs et à renforcer les passerelles entre les deux milieux d’affaires, en s’appuyant sur la position du Luxembourg comme hub financier et technologique de premier plan.

Cette manifestation a également servi à mettre en avant les atouts de la Tunisie en tant que partenaire économique attractif et porte d’entrée stratégique vers le marché africain, valorisant son potentiel comme destination privilégiée pour les affaires et l’investissement.