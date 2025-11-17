Le Conseil national de l’huile d’olive conditionnée, réuni lundi, a adopté les composantes du programme 2026, qui concrétise la poursuite de l’effort national visant à faire connaître l’huile d’olive tunisienne et à conquérir de nouveaux marchés prometteurs, tels que les marchés asiatiques, latino-américains, russes et saoudiens

Il s’agit, également , de renforcer le positionnement de l’huile d’olive tunisienne conditionnée sur les marchés où elle est déjà commercialisée.

Tenue sous la présidence de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, la réunion a permis d’annoncer l’organisation du concours national pour le prix national de la meilleure huile d’olive conditionnée pour la saison 2025-2026.

La réunion du Conseil qui a réuni les différentes parties intervenantes du secteur a permis également d’évoquer le programme spécifique de promotion des startups dans le domaine de l’exportation de ce produit vital, à leur permettre de développer leurs capacités d’exportation, à les accompagner dans la préparation de plans d’accès aux marchés étrangers et à les soutenir dans les phases de promotion, d’implantation commerciale et d’obtention des certifications nécessaires.

Il s’agit, en outre, de suivre les réalisations du programme publicitaire et promotionnel d’intérêt public intitulé « Année 2025 » .

L’accent a également été mis sur la coordination avec les ministères des Affaires étrangères, du Commerce et de l’Agriculture afin de promouvoir l’huile d’olive conditionnée .

De son côté, la ministre a salué les efforts déployés par les secteurs public et privé qui ont contribué à la valorisation de l’huile d’olive tunisienne conditionnée, mettant en exergue la hausse de ses exportations, qui sont passées de 1, 3 mille tonnes, au cours de la saison 2006-2007 à 42, 2 mille tonnes durant la saison 2024-2025.

Elle a ajouté que la saison 2025-2026 devrait enregistrer une production de 500 mille tonnes d’huile, soit une augmentation d’environ 47 % par rapport à la saison précédente, en plus de l’exportation de 300 mille tonnes de cette matière première vitale.

La ministre a souligné l’importance de promouvoir davantage les exportations d’huile d’olive conditionnée dans le cadre d’une approche participative entre toutes les parties concernées, rappelant à cet égard que la priorité est accordée à ce secteur stratégique, notamment à travers les décisions prises par le Conseil des ministres restreint réuni le 25 octobre 2025, dans le but de promouvoir la Tunisie en tant que pays d’origine d’huile d’olive conditionnée de haute qualité, conformément aux normes du Conseil oléicole international.