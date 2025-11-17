L’ambassade de Tunisie à Tokyo a connu un franc succès à l’Africa Fair, qui s’est tenue les 15 et 16 novembre 2025 dans le parc de Tama Zoo, l’un des plus grands rendez-vous annuels japonais pour découvrir l’Afrique.

Son stand a séduit le public avec une présentation élégante de l’artisanat tunisien (bois d’olivier, tissus, mosaïques) et une exposition de photos mettant en scène les paysages et les sites touristiques du pays. Des vidéos promotionnelles diffusées sur un écran géant ont captivé des milliers de visiteurs, comme l’a rapporté la représentation diplomatique sur sa page Facebook.

La gastronomie était également à l’honneur avec des dégustations d’huile d’olive, une initiative portée par des entrepreneurs tunisiens locaux. Cette participation a ainsi renforcé la notoriété des produits tunisiens auprès du public et des professionnels japonais.