Les travaux de doublement de la route régionale N117 reliant Zarzis à l’Ile de Djerba (gouvernorat de Médenine) sur une distance de 6,3 Km ont atteint un taux d’avancement de 74%.

Ce projet, dont le coût s’élève à 48 millions de dinars, comprend la réalisation d’une chaussée à double sens composée de deux voies d’un largueur de 7 mètres chacune et le doublement du pont déjà existant.

Cette nouvelle infrastructure routière permettra de fluidifier la circulation au niveau de l’entrée et de la sortie de l’Ile de Djerba et de renforcer la sécurité routière des automobilistes.

Auparavant, le ministre de l’équipement avait appelé à mobiliser tous les moyens logistiques et humains nécessaires afin de parachever le chantier dans les délais fixés.