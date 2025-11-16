“Nos livres arabes ont toujours été jugés à leur couverture, si bien que nombre d’entre eux sont restés confinés aux étagères des bibliothèques, loin des regards des lecteurs et des personnes intéressées”. C’est de cette conviction qu’a été lancée l’initiative “Notre littérature à l’ère du temps du temps”. Cette expérience visuelle rend hommage à la littérature arabe et au design créatif, en insufflant une nouvelle vie aux livres grâce à des couvertures revisitées pour refléter leur valeur et la beauté de leur contenu, offrant ainsi à ouvrages classiques des écrins contemporains.

Cette initiative captivante a été l’une des découvertes des visiteurs du 44e Salon international du livre de Sharjah, organisé du 5 au 16 novembre 2025 sur le thème “Votre maison et le livre”.

Dans un pavillon conçu de colonnes en fer évoquant les fenêtres, les visiteurs pouvent admirer de couvertures revisitées de classiques arabes, présentées aux côtés des couvertures originales, soulignant ainsi les différences entre les originales et celles rehaussées et leur permettant ainsi de comparer et de juger quelles sont les meilleures.

Les visiteurs pouvaient également assister aux ateliers et activités proposés au sein de ce pavillon, supervisées par des calligraphes et des artistes spécialisés en dessin arabes. Un appel à candidatures a été lancé pour le design des couvertures d’une collection de livres avec la participation de plus de 100 créateurs et créatrices. Ceci a permis de faire le design de vingt ouvrages afin d’attirer la nouvelle génération de lecteurs. Outre les contributions de ces artistes, le pavillon présente des couvertures originales et inédites, conçues par un collectif de designers arabes, dont Kinda Ghanoum, Nasser Nasrallah, Noura Zeid, Aicha Hamrani et Ibrahim Zaki, artiste qui s’est entretenu avec l’agence TAP dont la visite coïncidait avec un atelier de dessin qu’il encadrait destiné aux visiteurs de l’exposition. Il a indiqué avoir fait le design de la couverture du livre « Les Hommes au soleil » de Ghassan Kanafani.

Parmi les couvertures conçues dans le cadre de cette initiative et exposées dans le pavillon figurent notamment celles de ” Kalila wa Dimna” d’Ibn al Muqaffa, “Al Boukhala” (Le livre des avares) d’Al Jahiz, “Cauchemars de Beyrouth” de Ghada Samman, “Hayy ibn Yaqzan” d’Ibn Tufayl et “Les Rubaïyat” d’Omar Khayyam.

Les organisateurs du pavillon soulignent, chaque nouvelle couverture présentée n’est pas qu’un simple dessin, mais une seconde chance pour les romans et les œuvres littéraires célèbres de regagner en attrait et de retrouver les lecteurs de nos jours.