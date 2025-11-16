La production nationale de pétrole brut s’est située à 923 kt à fin septembre 2025, enregistrant, ainsi, une baisse de 10% par rapport à fin septembre 2024, selon le rapport sur “la conjoncture économique (septembre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 29, 2 mille barils/j à fin septembre 2024, à 29,1 mille barils/j à fin septembre 2025.

Ce repli a touché la plupart des champs à savoir à savoir Ashtart (-24%), Nawara (-44%), Barka (-84%), Adem (-15%), Gherib (-20%), El Hajeb/Guebiba (-11%), Halk el Manzel (-10%), Ch.Essaida (-35%) et Hasdrubal (-2 %).

D’autres champs ont enregistré, par contre, une amélioration de production à savoir Ezzaouia (+46%), Gremda/El Ain (+322%), D.S.T (+43%), M.L.D (+5%) , Bir Ben Tartar (+5%) et Cercina (+2%).

Il convient de noter que les concessions Cherouq, Durra, Anaguid Est, Jinane, Benefsej Sud sont en arrêt de la production depuis le 23 septembre 2025 pour des travaux de maintenance. Pour ce qui est de la concession Ashtart, elle a connu un arrêt de production entre le 27 juin 2025 et 8 juillet 2025, toujours pour des travaux de maintenance.

La concession Nawara a enregistré une reprise de la production le 15 Mai 2025 après un arrêt de la production depuis le 3 Mai 2025 pour des travaux de maintenance. La concession Benefsej Sud a été remise en production le 3 février 2025.

Régression des ressources en gaz naturel de 9%

Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 1503 ktep-pci, à fin septembre 2025, en diminution de 9% par rapport à la même période de l’année précédente. La production nationale de gaz commercial sec a régressé, en effet, de 8%. A ce propos, il convient de souligner que le Champ Hasdrubal a marqué un repli de la production de 12%, celui de Nawara de 27% et de Miskar, de 9%, alors que le Gaz commercial du sud a connu une hausse de la production de seulement 1%.

En outre, le secteur a enregistré une baisse du forfait fiscal sur le transit de gaz d’origine algérienne de 10% à fin septembre 2025, par rapport à fin septembre 2024, en se situant à 638 ktep-pci. Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la quantité totale est cédée à la STEG (100% pour le mois de septembre 2025).

A signaler qu’un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l’Etat Tunisien qui a été enregistré à fin septembre 2025, d’une quantité de 315 millions de Cm3, est en cours de régularisation.

Pour rappel, le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a baissé d’une façon significative durant le premier semestre de 2020, la pandémie qui a touché l’Europe et notamment l’Italie a impacté fortement la demande de l’énergie et par conséquent la quantité de gaz qui transite de l’Algérie vers l’Italie à travers la Tunisie.Néanmoins, une amélioration a été observée à partir du mois de juillet 2020 et s’est poursuivie au cours des années suivantes.

Les achats du gaz algérien ont enregistré une hausse de 19%, entre fin septembre 2024 et fin septembre 2025, pour se situer à 2157 ktep-pci. L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une hausse de 8 % entre fin septembre 2024 et fin septembre 2025 pour se situer à 3831 ktep.

La répartition de l’approvisionnement national en gaz naturel montre une baisse de la part du gaz national de 27 % à 23%, une diminution de la part de la redevance perçue en nature et cédée à la STEG de 22% à 21% et enfin, une hausse de la part des achats du gaz algérien de 51 % à 56%.