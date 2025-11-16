La production nationale d’électricité a enregistré, à fin septembre 2025, une hausse de 4% pour se situer à 15950 GWh (y compris autoproduction renouvelable) contre 15305 GWh,u cours de la même période de l’année 2024, selon le rapport sur “la conjoncture économique (septembre 2025)”, que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La production destinée au marché local a enregistré une progression de 2%. Ainsi, les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 11% des besoins du marché local, à fin septembre 2025.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 94% de la production nationale à fin septembre 2025. La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 6%.

Par ailleurs, environ 400 MW de toitures photovoltaïques ont été installés, à fin septembre 2025 dans le secteur résidentiel et 70 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

La pointe a enregistré une baisse de 1% pour se situer à 4837 MW à fin septembre 2025 contre 4888 MW, à fin septembre 2024.

Légère hausse de 1% des ventes d’électricité à fin septembre 2025

Les ventes d’électricité ont enregistré une légère hausse de 1% entre fin septembre 2024 et fin septembre 2025. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une augmentation de 19%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une quasi-stabilité.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 56% de la totalité de la demande des clients haute tension (HT) et moyenne tension (MT), à fin septembre 2025. La majorité des secteurs ont enregistré une hausse des ventes principalement les ventes du l’industrie du papier et de l’édition (+11%) , le pompage d’eau et service sanitaire(+10%) et les industries extractives (+7%) contre une baisse du pompage agricole (-5%) et les industries du textile et de l’habillement (-2%).