Figure tutélaire de la ville des sables, Tozeur, Abderrazak Cheraït (1937-2024) a consacré sa vie à faire naître le réel de l’imaginaire, portant ses idées jusqu’à les transformer en œuvres pérennes. Premier projet de sa vision ambitieuse, le musée imaginaire Dar Cheraït, niché avec majesté au cœur du sud-ouest tunisien, est devenu dès 1990 un joyau vivant, où résonne toujours l’esprit visionnaire de son fondateur.

Aujourd’hui, pour rendre hommage à cette illustre personnalité et à son parcours d’exception, un film documentaire est en cours de réalisation, avec une sortie annoncée pour le printemps 2026. “Abderrazak Cheraït : Un Homme Libre” revient sur sa vie et son œuvre à travers un récit visuel mêlant histoire et poésie. La bande-annonce a déjà été dévoilée, offrant un avant-goût d’un voyage au cœur d’une passion guidée par une forte détermination et nourrie d’un amour infaillible pour sa ville natale, Tozeur.

A travers des images d’archives inédites, des entretiens exclusifs et des témoignages d’amis, de proches, de compagnons de route et de collaborateurs, le film dresse, dans une narration sensible, le portrait d’un bâtisseur infatigable et d’un passeur d’héritage dont l’influence continue de rayonner, insufflant l’ambition de créer et de rêver plus grand.

Réalisé par son fils, le designer Farès Cheraït, avec une biographie et une narration signées Tahar Ayachi, un montage de Bedis Hafiane et des images d’Emine Chaïeb, ce documentaire, produit par le groupe Dar Cheraït, s’annonce comme une œuvre de mémoire contre l’oubli et de transmission d’un legs précieusement préservé, afin de sauvegarder les traces d’un homme qui a marqué non seulement le Sud tunisien, mais l’ensemble du pays.

Fondateur du musée Dar Cheraït, premier musée privé en Afrique du Nord, du parc d’attraction Chak-Wak et de multiples projets culturels et touristiques, Abderrazak Cheraït a œuvré sans relâche pour la promotion de la culture et du tourisme notamment dans le Sud tunisien.

Homme à multiples casquettes -résistant, entrepreneur, écrivain, maire, député, mécène, industriel, syndicaliste et fondateur de la Banque du Peuple- Abderrazak Cheraït fut avant tout un visionnaire aguerri, animé par une foi profonde dans la capacité de l’Homme à transformer son environnement par la volonté et le dévouement, les véritables leviers du changement et de la dignité humaine.

Un homme à idées, un homme à projets

A la question “Comment vous est venue l’idée de créer un espace culturel comme Dar Cheraït à Tozeur ?”, Abderrazak Cheraït répondait “Je n’étais poussé que par l’amour de ma ville natale et le désir d’exprimer ma reconnaissance à la cité qui garde mes racines» Puis il ajoutait “A mesure que j’approfondissais l’analyse de mes motivations, une réalité que j’avais longtemps occultée s’imposait à moi de façon irrésistible et venait compléter la réponse à la question posée : il s’agissait là, en fait, de l’écho du cri de toute ma génération, une génération élevée dans la fierté de l’appartenance à une certaine civilisation, qui a eu le privilège de vivre la naissance de l’indépendance” (extrait du beau livre cartonné “Tozeur Dar Cheraït”, dans un texte de Alya Hamza, paru en octobre 2001).

Abderrazak Cheraït, “un touzri amoureux fou de sa ville natale”, écrit Alya Hamza dans son ce même opus, était un “rêveur impénitent qui voulait offrir à sa cité ce qu’il y avait de plus beau”. Durant des années, il prospecta, collectionna et accumula mille et un trésors pour les mettre en scène dans un écrin superbe : le musée Dar Cheraït.

Pour bâtir cette œuvre, il fait appel aux matériaux les plus nobles et aux artisans les plus habiles, donnant naissance à ce qu’écrivait l’écrivain Tahar Guigua dans son étude sur la ville de Tozeur, “l’aboutissement d’une réflexion sur les valeurs de la civilisation musulmane et de l’art de vivre en Tunisie”.

Dédié à la préservation du patrimoine tunisien, ce lieu unique, niché à l’angle de l’avenue Abou El Kacem Chebbi et de la route touristique, met en lumière les arts et les traditions populaires. Conçu pour recréer l’atmosphère des demeures traditionnelles, il expose une collection exceptionnelle de costumes, bijoux et objets artisanaux reflétant les richesses culturelles des différentes régions du pays.

Ouvert chaque jour de 7h00 à 22h00, un horaire rare pour un musée, Dar Cheraït accueille ses visiteurs du lever au crépuscule, épousant le souffle du désert et offrant un accès libre à la beauté et à la mémoire. A chaque pas, le regard se laisse captiver par les coutumes et traditions tunisiennes à travers les âges. Peu à peu, les sons et les images prennent le relais, emportant le visiteur dans un voyage fascinant de trois mille ans d’histoire et de légendes, où le passé et le présent se mêlent et où chaque instant devient l’éclat vivant d’un héritage que l’on savoure et que l’on n’oublie pas.

Pour celui qui rêvait de faire de Tozeur un centre du monde, le musée Dar Cheraït a marqué le premier pas concret de sa vision. Fortement médiatisé par la presse nationale et internationale, il a suscité l’admiration de nombreuses personnalités venues le visiter : chefs d’Etat, ministres, hommes politiques, romanciers, écrivains, artistes, figures de culture de tous horizons etc.

De cette première réalisation, un autre rêve a pris forme avec Chak-Wak, inauguré en 2006 : un parc unique, déployé sur près de cinq hectares, offrant une expérience immersive dans les cultures et mythologies du monde, à travers des décors impressionnants, des sculptures et des reconstitutions historiques.

Retraçant l’histoire de l’humanité, des religions et des civilisations anciennes, ce lieu enchanteur plonge le visiteur dans un voyage féérique au cœur des traditions et des légendes. Ce fut un autre coup de cœur d’un homme profondément amoureux de sa ville natale, un homme qui a su entraîner visiteurs et voyageurs, curieux ou connaisseurs, d’ici et d’ailleurs, dans de belles aventures où le Déjrid révèle tout son charme et ravive, à chaque passage, le souvenir d’un lieu, d’une histoire, d’un personnage.

Un personnage épris de Tozeur : feu Abderrazak Cheraït, que la Tunisie a perdu le 3 novembre 2024, laissant derrière lui une œuvre protéiforme remarquable et l’empreinte d’un homme d’action et d’un humaniste à plus d’un titre.