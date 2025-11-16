Le taux d’indépendance énergétique de la Tunisie s’est situé à 36% à fin septembre 2025, contre 42% à fin septembre 2024, selon le rapport sur “la conjoncture économique (septembre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

En comptabilisant la redevance sur le transit du gaz algérien, le bilan d’énergie primaire fait apparaître à fin septembre 2025, un déficit de 4,7 Mtep, enregistrant, ainsi, une hausse de 17% par rapport à fin septembre 2024. Alors que, sans comptabilisation de cette redevance, le taux d’indépendance énergétique se limiterait à 27% à fin septembre 2025 contre 31% durant la même période de 2024.

A signaler que la redevance sur le transit du gaz algérien a enregistré une baisse de 10% à fin septembre 2025, par rapport à fin septembre 2024.

Les ressources d’énergie primaire se sont situées à 2,6 Mtep à fin septembre 2025, marquant une baisse par rapport à la même période de l’année précédente de 9%. Ce repli est du, principalement, à la diminution de la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel.

Les ressources d’énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et de gaz qui participent tous les deux à hauteur de 69% de la totalité des ressources d’énergie primaire. En outre, la part de l’électricité renouvelable (production STEG et privée et autoproduction) reste timide et ne représente que 3% des ressources primaires.

La demande d’énergie primaire a enregistré entre fin septembre 2025 et fin septembre 2024 une hausse de 6%: la demande de gaz naturel a augmenté de 8%, celle des produits pétroliers a progressé de 4% et la production d’électricité à partir des sources renouvelabes a cru de 13%.

La structure de la demande en énergie primaire a enregistré un léger changement, en effet, la part de la demande des produits pétroliers est passé de 49% à fin septembre 2024 à 47% durant la même période de 2025. La part du gaz naturel a augmenté, par contre, de 50 % à fin septembre 2024 à 52% à fin septembre 2025.