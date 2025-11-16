La balance commerciale du textile-habillement a perdu 3,4 points, à fin juillet 2025, par rapport à la même période de 2024, (125% contre 128,4 %), selon la lettre économique publiée dimanche, par le Centre technique du textile (CETTEX).

La valeur des exportations du secteur du Textile-Habillement a enregistré, à fin juillet 2025, une hausse de 0,50%, par rapport à la même période de 2024, pour atteindre 5460,13 millions de dinars (MD). En quantité, les exportations ont atteint 89684,79 Tonnes de textile-habillement, en hausse de 1,22%.

S’agissant des exportations de l’habillement, elles ont régressé de 3,28%, à 4 362,33 MD, durant les 7 premiers mois de 2025, alors que les exportations du textile ont augmenté de 19,02%, pour atteindre 1097,80 MD, à fin juillet 2025.

Quant aux importations du Textile-Habillement, elles ont atteint, à fin juillet 2025, 3687,50 MD, soit une hausse de 2,93%. Les quantités importées ont été de l’ordre de 166938,84 tonnes, en progression de 9,82% par rapport à la même période de 2024.

En régime suspensif, les importations en valeur du Textile-Habillement des principaux pays fournisseurs montrent une progression des importations provenant d’Allemagne (5,33%), de Chine (14,02%), d’Espagne ( 7,18%), du Portugal (7,48%)et de l’Italie(3,90%) contre une baisse des celles provenant de la Turquie(-3,06%), de la Belgique (-13,94%) , de la France(-2,60%) et des Pays Bas (-0,70 %).