Le Pôle Étudiant Entrepreneur (PEE) de l’Université de Tunis a annoncé le lancement de la Cohorte 3 du Statut National de l’Étudiant-Entrepreneur (SNEE), en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et les acteurs de l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat.

Ce programme s’adresse aux étudiants motivés, créatifs et porteurs d’idées innovantes souhaitant développer un projet personnel, académique ou professionnel dans un cadre structuré et stimulant.

Les étudiants admis bénéficieront officiellement du Statut National de l’Étudiant-Entrepreneur, un statut reconnu au niveau national qui leur offre un accompagnement personnalisé par des experts, coachs et mentors, des formations et ateliers pratiques autour de la créativité, de l’innovation et de la gestion de Parcours, la reconnaissance institutionnelle de leur parcours entrepreneurial, une flexibilité académique favorisant l’équilibre entre études et projet entrepreneurial ainsi qu’un accès privilégié à un réseau d’opportunités, de concours et de partenaires.

La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 7 décembre à minuit.

Les étudiants intéressés peuvent s’inscrire à travers ce lien https://forms.gle/tVSXZtADtgv4Lt756

Trois niveaux de statuts Etudiants-Entrepreneurs sont proposés. Chacun des 3 niveaux est attribué à l’Etudiant-Entrepreneur selon

le degré de maturité du projet.

Avoir une idée de projet correspond au niveau 1 : Statut Etudiant-Entrepreneur INITIATEUR

Concevoir un Business Plan correspond au niveau 2 : Statut Etudiant-Entrepreneur INNOVATEUR

La création d’une Startup correspond au niveau 3 : Statut Etudiant-Entrepreneur PROM

Un document complet pour comprendre comment ce statut peut aider l’étudiant à transformer son idée en un véritable projet entrepreneurial est disponible sur la page officielle du PEE.