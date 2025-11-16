Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a annoncé que le budget du ministère pour l’année 2026 est estimé à environ 2,37 milliards de dinars, contre 2,29 milliards de dinars en 2025.

Le ministre a souligné au cours d’une plénière conjointe, tenue vendredi, entre la commission de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports au parlement et la commission des services et du développement social du conseil national des régions et des districts, que son département s’oriente vers la réforme du système de formation pour l’adapter aux besoins du marché de l’emploi, à travers la révision du système de qualification “LMD”.

Il a ajouté que le ministère s’emploie à accompagner un nombre d’établissements universitaires pour mettre à jour et réviser les processus de formation sur la base d’évaluations objectives, dans le cadre d’une nouvelle approche visant à intégrer les spécificités de chaque région en fonction de ses besoins en formation.

Belaid a relevé qu’un nouveau guide de référence sur l’ingénierie de formation a été élaboré, précisant que le ministère oeuvre actuellement à former environ 700 enseignants universitaires dans plusieurs universités tunisiennes dans les domaines linguistiques et pédagogiques.

Evoquant la recherche scientifique, le ministre a affirmé qu’il sera procédé à la révision de la carte de la recherche selon les priorités nationales, notamment en ce qui concerne la répartition des laboratoires de recherche et la création de nouveaux laboratoires dans les universités, ainsi que le contrôle du financement de ces laboratoires et la bonne gestion des ressources.

Concernant les préparatifs du ministère pour le lancement des travaux du conseil supérieur de l’éducation, il a indiqué que son département se penche sur l’élaboration de plusieurs projets et textes législatifs à dimension stratégique dans les secteurs de l’éducation et de la formation, qui seront soumis prochainement à ce conseil.

Par ailleurs, Belaid a précisé que le ministère prévoit l’année prochaine de réaliser 144 projets pour renforcer l’infrastructure des établissements de l’enseignement supérieur, répartis entre 74 projets de réhabilitation et de maintenance et 70 projets de construction et d’extension.

Il a indiqué que le ministère oeuvre à augmenter la capacité d’accueil des foyers universitaires d’environ 7 000 lits, dans le cadre des projets en cours de réalisation et de 1 200 lits dans le cadre de nouveaux projets, inclus dans le budget de 2026.

Le ministre de l’enseignement supérieur a mentionné que deux nouveaux foyers universitaires seront livrées avant le début de la prochaine année universitaire, l’un à Sidi Thabet et l’autre à Bizerte, ainsi que six complexes sportifs universitaires à Sidi Thabet, Sousse, Sfax, Kairouan et Kasserine.

Certains députés ont critiqué ce qu’ils considèrent comme détérioration des conditions d’hébergement dans les foyers universitaires, appelant à la réhabilitation des foyers, au renforcement des programmes d’animation culturelle dans les cités universitaires et à l’amélioration de la qualité des repas dans les restaurants universitaires.

D’autres députés ont évoqué le dossier du chômage des diplômés du supérieur et des doctorants, ainsi que la migration cerveaux et des compétences, déplorant le manque de ressources pour les doctorants chercheurs.

Ils ont également mis en garde contre le risque de priver de nombreux étudiants issus de familles à revenus limité de bourses universitaires, relevant l’importance de réviser les critères d’octroi des bourses, en particulier pour les étudiants issus de familles à faible revenu.

Plusieurs députés ont indiqué que les crédits alloués à la recherche scientifique sont insuffisants et ne répondent pas aux besoins, soulignant l’importance d’adapter le système de recherche scientifique aux priorités nationales et en particulier aux exigences des entreprises publiques et privées.