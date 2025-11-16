Au cours du troisième trimestre 2025, la Bourse de Tunis a enregistré une augmentation trimestrielle moyenne de 7,14% en termes de performance, occupant ainsi la 4ème place au niveau des bourses arabes , selon le dernier bulletin des marchés financiers arabes publié le Fonds monétaire arabe (FMA).

Selon la même source, la capitalisation boursière du marché tunisien s’est appréciée de 892 millions de dollars, contre une hausse de la valeur des actions échangées sur les marchés financiers arabes de 18,4 millions de dollars.

Le rapport révèle également une amélioration globale des performances de la plupart des marchés boursiers arabes au cours du 3ème trimestre 2025. A rappeler que l’indice composite du Fonds a progressé de 1,42% par rapport au trimestre précédent et de près de 5,98% sur un an.

Selon les responsables de la bourse de Tunis, les performances de la palce Tunisienne témoignent de sa maturité et de sa capacité à offrir un cadre efficace pour l’épargne à long terme et le financement des investissements.

La place de Tunis qui constitue également un complément essentiel aux financements bancaires conventionnels, joue un rôle actif dans le développement économique grâce à la mise en œuvre de plusieurs projets stratégiques visant à renforcer sa contribution à l’économie nationale.