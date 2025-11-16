Le budget alloué à la mission spéciale du ministère de la Justice au titre du projet du Budget de l’Etat pour l’année 2026 est estimé à environ 1025,5 millions de dinars contre 984 millions de dinars au titre de l’année 2025 soit une hausse de 4,22 %.

La mission du ministère de la Justice, qui est au menu des débats de deux chambres parlementaires, samedi, représente 1,6% du total des dépenses général de l’Etat et 1,28% du total du projet du budget de l’Etat au titre de l’année 2026.

Les dépenses du ministère de la Justice sont réparties, selon le budget proposé, à 83% pour les salaires, 6% pour les investissements, 10% de gestion et 1% pour les dépenses d’intervention.