L’aventure tunisienne au Mondial U17 de football s’est arrêtée ce samedi à Doha. Les Aiglons de Carthage ont été éliminés en 16es de finale, battus 0-2 par une solide équipe d’Autriche.

Les Autrichiens ont fait la différence dans les dix dernières minutes, grâce à un doublé de Johannes Moser (83e sur penalty et 85e). La fin de match tunisienne a été encore plus compliquée avec l’expulsion d’Ali Jaber dans le temps additionnel (90e+1), après un second avertissement.

✔️ Un parcours marqué par une qualification méritée

La Tunisie avait décroché son billet pour le second tour en figurant parmi les huit meilleurs troisièmes de la phase de groupes.

Dans le groupe D, les jeunes Tunisiens avaient démarré fort avec une victoire éclatante face aux Fidji (6-0), avant de s’incliner contre l’Argentine (0-1) puis la Belgique (0-2).

✔️ L’Autriche, adversaire solide

L’Autriche, de son côté, avait terminé première du groupe B avec un parcours sans faute :

victoire 1-0 contre l’Arabie Saoudite,

succès 3-0 face au Mali,

large victoire 4-1 contre la Nouvelle-Zélande.

Avec 9 points engrangés et un attaquant en forme, le onze autrichien s’est montré trop solide pour une Tunisie qui quitte la compétition avec un bilan encourageant et de belles promesses pour l’avenir.