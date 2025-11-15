Le Premier Congrès International de l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives (ITCEQ) se tiendra le mardi 25 novembre 2025 à Tunis.

Placé sous le thème « Les défis de la politique économique à l’épreuve des grandes mutations », cet événement scientifique majeur, qui marque le cinquantenaire de l’institut, réunira des chercheurs, des experts internationaux et des décideurs politiques. L’objectif est d’analyser les transformations profondes qui redéfinissent les modèles de croissance, de compétitivité et de gouvernance économique.

D’après une publication de l’ITCEQ sur ses réseaux sociaux, le congrès s’articulera autour de deux panels principaux. Le premier sera consacré aux défis des politiques économiques face aux mutations globales, tandis que le second se concentrera sur les enjeux des institutions de recherche en économie appliquée dans le monde de demain.

Ce congrès constitue une plateforme stratégique pour renforcer le rôle de l’ITCEQ en tant que think tank innovant et influent, tant sur le plan national qu’international. L’événement bénéficie du soutien de partenaires institutionnels majeurs : Expertise France, l’Union européenne, la GIZ, la Banque Tunisienne de Solidarité, la STB Bank, la BH Bank et la BNA Bank. Il vise à positionner la Tunisie comme un pôle d’excellence régional en matière de recherche économique appliquée.

Des personnalités nationales et internationales de premier plan participeront à ce rendez-vous, marquant une étape décisive dans l’histoire de l’ITCEQ, qui célèbre 50 ans d’expertise au service du développement économique et de la prise de décision fondée sur les données.