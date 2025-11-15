Le Bureau unifié tunisien des automobiles (BUTA) s’apprête à lancer une nouvelle stratégie, dès début 2026, pour inciter les automobilistes tunisiens se rendant en Libye et en Algérie à souscrire la carte d’assurance « Orange » tunisienne, en proposant notamment une réduction de son coût, en installant des points de vente aux frontières et en lançant des campagnes de sensibilisation.

Cette initiative vise à enrayer la perte de chiffre d’affaires que subissent les compagnies d’assurance tunisiennes, actuellement contournées au profit des assureurs libyens et algériens. Le Directeur général du BUTA, Ahmed Hadroug, a expliqué à la TAP que des milliers de véhicules traversent quotidiennement les frontières, mais que leurs propriétaires optent massivement pour des assurances locales achetées aux postes frontaliers, délaissant ainsi la carte Orange tunisienne.

Le responsable a identifié les principales raisons de cette désaffection : l’absence de points de vente tunisiens aux frontières, des tarifs non compétitifs et un déficit de communication autour du produit.

La stratégie intégrée, élaborée en coordination avec le Comité général des assurances (CGA) et les compagnies concernées, repose sur plusieurs piliers. Il s’agira d’abord d’installer des points de vente pour la carte Orange au niveau des onze postes frontaliers terrestres avec la Libye et l’Algérie. Ensuite, une baisse du prix de vente de la carte sera mise en œuvre pour la rendre plus compétitive. Des campagnes de sensibilisation seront également menées pour mieux faire connaître le produit et ses avantages aux conducteurs. Enfin, la digitalisation du processus sera poursuivie, sachant que la carte Orange est déjà disponible sous forme électronique depuis 2022.

Par ailleurs, Hadroug a rappelé qu’au premier semestre 2025, le BUTA a ouvert 665 dossiers d’indemnisation et a versé 4,6 millions de dinars aux victimes d’accidents de la route. Le Bureau a également renforcé la digitalisation et les contrôles pour lutter contre la falsification des certificats d’assurance.