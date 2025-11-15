Le Produit Intérieur Brut (PIB) a cru de 2,4 % au cours des 9 premiers mois de 2025, a annoncé, samedi, l’INS.

Le PIB en volume, corrigé des variations saisonnières, a enregistré une croissance au taux de 2,4% sur un an, au cours du troisième trimestre de l’année 2025. En glissement trimestriel, c’est-à-dire par rapport au deuxième trimestre de l’année 2025, il est resté quasiment stable, avec une variation de 0,0%, selon les estimations issues des comptes nationaux trimestriels de l’Institut National de la Statistique.