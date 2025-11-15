Le ministère de l’Industrie est le premier embaucheur en Tunisie, a annoncé la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub.

Elle a également ajouté que le nombre d’entreprises industrielles embauchant plus de 10 employés s’élève à environ 5000 entreprises, dont 2066 sont totalement exportatrices représentant ainsi 45 % du nombre total des entreprises et absorbant 70 % des postes d’emploi.

S’exprimant lors d’une séance plénière commune, tenue, vendredi, au palais de Bardo, consacrée à l’examen du projet de budget du ministère pour l’année 2026, la ministre a indiqué que les statistiques établies par l’Institut national de la statistique (INS) pour le deuxième trimestre de 2025 font ressortir que le secteur des industries manufacturières fournit 20 % de l’ensemble des emplois, soit près de 720 000 emplois.

La ministre a, par ailleurs, indiqué qu’un tiers du tissu industriel est concentré dans le secteur du textile, de l’habillement, du cuir et des chaussures avec un taux avoisinant 34 % de l’ensemble des postes d’emploi.

S’agissant du secteur de l’industrie de l’agro-alimentaire, quant à lui, représente 22 % du nombre total des entreprises et 15 % des postes d’emplois, a encore révélé la ministre lors de sa réponse aux interrogations des députés.

En ce qui concerne le secteur des industries mécaniques et électriques, elle a révélé que ce secteur compte 906 entreprises, soit 20 % du nombre total des entreprises et représente ainsi 30 % des postes emploi.

Au terme de son intervention, la ministre de l’industrie a souligné que que le programme industriel adopté par son département vise à booster la compétitivité, à préserver le tissu industriel et à développer les services industriels.