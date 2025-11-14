L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) ont entamé, lors d’une séance plénière commune tenue, vendredi soir, l’examen du budget de la mission du ministère du Commerce et du développement des exportations pour l’exercice 2026, et ce, dans le cadre des débats budgétaires relatifs à la même année.

Le projet de budget de la mission du Commerce pour l’exercice 2026 est estimé à 4,262 milliards de dinars, contre 3,972 milliards de dinars en 2025, soit une hausse de 7,3%.

En fait, la mission est structurée autour de trois programmes; à savoir « Commerce intérieur », « Commerce extérieur » et « Pilotage et soutien », qui se déclinent en 27 sous-programmes. Elle s’articule autour de 10 activités, 9 objectifs et 20 indicateurs de performance.

Cette enveloppe budgétaire s’inscrit dans un cadre de dépenses à moyen terme (2026-2028), pour la mise en place de la stratégie identifiée en marge d’un diagnostic qui a fait ressortir les points faibles, les risques et les défis et les points forts.

La stratégie repose sur la promotion des principes du commerce durable, équitable et loyal, pour renforcer la transparence des transactions et favoriser la protection des consommateurs, le développement du tissu commercial, la réhabilitation et de la digitalisation des circuits de distribution, le renforcement de l’intégration économique et commerciale de la Tunisie à l’échelle mondiale et régionale et la diversification des exportations.

Il s’agit, également, de la lutte contre les pratiques illicites lors des opérations d’importation, de la défense des exportations tunisiennes auprès des structures concernées, de la simplification des procédures du pratique de l’activité commerciale et du développement du commerce électronique.

Au niveau international, elle œuvre à lever les obstacles techniques du commerce et à créer des opportunités d’exportation via l’harmonisation de la législation nationale relative à la sécurité des produits avec les normes internationales en vigueur, et ce, tout en renforçant la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de la protection des consommateurs et du contrôle du marché. Elle contribue également à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Répartition des dépenses de la mission

Les dépenses salariales de la mission sont fixées à 60,125 millions de dinars (engagement et paiement), contre 57,005 millions de dinars en 2025, soit une baisse de 5,5 %. Cette augmentation est expliquée par le recrutement de 300 au cours des exercices 2024 et 2025, la régulation de la situation de 43 ouvriers de chantiers et de 13 sous-traitants.

Par ailleurs, 90 nouveaux recrutements ont été programmés, dont 75 postes destinés au renforcement des brigades de contrôle économique aux niveaux local et régional.

Pour ce qui des dépenses de gestion, elles s’élèveront à 14 millions de dinars (Engagement et paiement), contre 24,013 millions de dinars en 2025, enregistrant ainsi une hausse de 5,7%.

Quant aux dépenses d’intervention, elles sont estimées à 4,175 milliards de dinars (engagement et paiement) en 2026, contre 3,897 milliards de dinars dinars en 2025, ce qui correspond à une croissance de 7,1 %.

Cette catégorie est largement dominée dépenses (4,160 milliards de dinars) par les des produits de base, de la promotion des exportations, des contributions aux organisations internationales et des primes en faveurs de l’amicale du département en question, outre les interventions à caractère de développement (15,335 millions de dinars) relatives essentiellement à l’appui du Centre de promotion des exportations (12,650 millions de dinars) pour effectuer les programmes de développement, au projet de réhabilitation des abattoirs de la société Ellohoum (1,160 million de dinars) et le projet de la zone commerciale et logistique de Ben Guerdane (1,525 million de dinars).

Les dépenses d’investissement prévues pour 2026 s’élèvent à 1,970 million de dinars en engagements et 10,085 millions de dinars en paiements, contre respectivement 895 mille dinars et 3,414 millions de dinars, en 2025.

Les investissements concernent principalement la finalisation des projets de construction des locaux des directions régionales de commerce aux gouvernorats de Bizerte, Médenine, Kasserine, Siliana et Manouba e(4,320 millions de dinars), le projet de la plateforme des marchés de production du Centre (3,277 millions de dinars) et l’acquisition de moyens de transport (800 mille dinars).