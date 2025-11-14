La 15e journée du championnat de Ligue 1 se jouera les 22, 23 et 26 novembre. L’ensemble des rencontres débuteront à 14h. Le calendrier réunit huit affiches réparties sur trois journées, avec un match prévu en huis clos et un autre dont le stade reste à déterminer.

Premier volet : quatre matchs le 22 novembre

La journée s’ouvrira samedi 22 novembre. L’AS Marsa accueillera la JS Omrane pour un duel programmé à La Marsa. À Kairouan, la JS Kairouan recevra l’ES Métlaoui.

Une troisième rencontre opposera l’ES Zarzis au CS Bizertin. Le match se déroulera à huis clos dans un stade qui n’a pas encore été communiqué [cohérence à vérifier si l’annonce du lieu est attendue avant la date].

Suite de la journée : quatre affiches le 23 novembre

Le programme se poursuivra dimanche 23 novembre avec quatre confrontations réparties sur autant de stades.

Au Bardo, le Stade Tunisien affrontera l’AS Gabés. À Bir Bouregba, l’AS Soliman jouera face à l’US Monastir. Le stade de Béja abritera la rencontre entre l’O Béja et le Club Africain.

Enfin, l’ES Sahel recevra le CS Sfaxien à Sousse, pour l’un des matchs les plus attendus de cette journée.

Clôture le 26 novembre à Radès

La 15e journée s’achèvera mercredi 26 novembre avec la rencontre entre l’Espérance Sportive de Tunis et l’US Ben Guerdane. Le match se jouera au stade de Radès à partir de 14h, comme l’ensemble du programme.