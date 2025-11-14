Le marché boursier a clôturé la semaine, du 10 au 14 novembre 2025, sur une note euphorique. Le TUNINDEX a signé une progression notable de 2,6 % à 13 051,69 points dans un volume garni de 57 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Cette progression est soutenue par huit transactions de bloc totalisant une enveloppe de 20,5 MD, dont les plus importantes ont porté sur les titres suivants BT (une transaction de bloc d’une valeur de 9,1 MD), POULINA GROUP HOLDING (quatre transactions de bloc de 4,8 MD), AIR LIQUIDE TUNIISE (une transaction de 3 MD).

Analyse des valeurs

Le titre TUNINVEST a chapeauté le palmarès de la semaine avec une envolée de 24,6 % à 33,010 D notant que la valeur a drainé des échanges hebdomadaires de 1,3 MD.

Sans faire l’objet de transactions sur la semaine, Le titre SOTEMAIL a suscité les faveurs des investisseurs sur la semaine. L’action a bondi de 18,3 % à 2,850 D.

Le titre UBCI a figuré parmi les grands perdants de la semaine. L’action de la banque s’est délestée de –11,4 % à 26,150 D dans un volume de 236 mille dinars.

Le titre UADH a, également, été mal orienté sur la semaine. L’action du concessionnaire automobile a lâché –8,6 % à 0,530 D faisant savoir que la valeur a brassé un volume limité de 2 mille dinars sur la semaine.

BT a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action de la banque s’est bonifiée de 14,4 % à 6,600 D, en alimentant le marché avec des capitaux assez garnis de 11,7 MD.