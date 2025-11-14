Le ministère des Transports travaille sur un projet visant à mettre en place un système intégré pour aider à l’exploitation et informer les voyageurs au niveau des sociétés de transport nationale et régionales. Ce projet est actuellement au stade de l’annonce de l’appel d’offres.

Le ministère des Transports a expliqué dans sa réponse à une question écrite posée par la députée, Manel Badida, concernant l’adoption d’une application téléphonique pour informer les citoyens des horaires des voyages à bord des transports publics, que le projet susmentionné sera financé par le Fonds de Développement des communications, des Technologies de l’Information et de la Télécommunication (FODEVTIC.

Le projet fournira plusieurs services, en plus de l’assistance à la maintenance, notamment les services d’assistance à l’exploitation, qui permettront aux sociétés bénéficiaires d’aider à la prise de décision, ainsi qu’à l’exploitation optimale des ressources au sein des entreprises, en les aidant surtout à modifier la programmation et à améliorer la gestion en matière de carburants et de maintenance.

Il fournira également des services d’informations aux passagers via des écrans installés dans les principales stations, une application mobile et un portail de notification sur la ligne qui permet d’annoncer les horaires actuelles d’arrivée des moyens de transport.