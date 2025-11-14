La fédération générale des industries alimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat a décidé d’observer une grève sectorielle générale dans tout les établissements de ce secteur, pour défendre les droits économiques et sociaux des employés.

La date et les modalités de grève seront fixées ultérieurement par le bureau exécutif de la fédération.

La fédération a dénoncé, dans un communiqué publié vendredi au terme d’une réunion tenue par sa commission administrative, la non organisation d’un nouveau round des négociations sociales pour l’année 2025, conformément à l’accord-cadre signé le 1er janvier 2022 entre l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) malgré les difficultés de ce secteur illustrées notamment, dans l’exploitation excessive et la précarité de l’emploi.

Elle a également exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation économique et sociale et la baisse du pouvoir d’achat, en raison de la hausse des prix et du gel des salaires, faisant porter au gouvernement et à l’organisation patronale, la responsabilité des tensions sociales résultant du refus du dialogue sérieux et des négociations responsables.