La Tunisie a participé à l’ouverture de la Semaine de la recherche d’excellence (Research Week of Excellence) de l’Université sud-africaine Fort Hare (UFH), du 10 au 13 novembre 2025, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de sa coopération scientifique avec l’Afrique du Sud.

D’après les informations publiées sur la page Facebook de l’ambassade de Tunisie à Prétoria, une délégation de l’Université de Tunis El Manar a pris part à cet événement, au cours duquel une intervention tunisienne a été présentée sur le thème : « Inter-African Collaboration: Africa’s Research and Innovation Potential – A Continent on the Rise ».

L’ambassadrice de Tunisie en Afrique du Sud, Karima Bardaoui, également présente, a salué la dynamique croissante des relations bilatérales dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle a rappelé la signature, le 27 janvier 2025, d’un mémorandum d’entente entre l’Université de Tunis El Manar (UTM) et l’UFH, qui constitue désormais la base institutionnelle de cette coopération. Cette dynamique s’est accentuée suite à la visite en Tunisie, en juillet 2025, du ministre sud-africain de la Science, de la Technologie et de l’Innovation.

En marge de cet événement, de nouvelles perspectives de collaboration ont été discutées. Les deux universités ont convenu que l’UTM participerait à plusieurs événements scientifiques organisés prochainement par la mission tunisienne en Afrique du Sud. Elles se sont également accordées pour élargir la coopération en établissant des partenariats avec d’autres institutions universitaires et de recherche sud-africaines, notamment dans les domaines de la recherche scientifique et de l’échange d’étudiants et d’enseignants.