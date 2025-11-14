Le concours des jardins d’enfants amis de l’environnement pour l’année 2025 a pris fin, vendredi à la ferme éducative pour les personnes handicapées à Sidi Thabet “Gaia”, par une cérémonie de remise des prix aux lauréats.

A cette occasion, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a remis les prix aux lauréats parmi les établissements de la petite enfance.

Le premier prix a été décerné au jardin d’enfants public inclusif de Bir lahmar dans le gouvernorat de Tataouine, alors que le deuxième prix a été remis au jardin d’enfants privé “Mini World Academy” dans le gouvernorat de la Manouba.

Le jardin d’enfants privé “Zouhour El ghad” dans le gouvernorat de Mahdia a obtenu le troisième prix, alors que le quatrième prix a été attribué au jardin d’enfants “Al Jaych” dans le gouvernorat de Béja.

Ces prix ont été remis à ces quatre jardins d’enfants en raison de la réussite de leurs projets dans le domaine de l’environnement, qui comprennent la création de petite fermes pour les animaux de compagnie, un jardin écologique, le recyclage des déchets et la participation active des enfant en matière de sauvegarde l’environnement.

Ce concours vise à sensibiliser les enfants en bas âge à l’importance de l’environnement et la propreté du milieu, a souligné la responsable du service de l’animation sociale et récréative relevant de la direction générale de l’enfance au ministère de la femme Alyssa Khouaja.

Khouaja a indiqué dans une déclaration aux médias que le comité de sélection a opté pour les critères de participation réelle des enfants aux programmes mis en place par les jardins d’enfants sur la sauvegarde de l’environnement et le recyclage des déchets et les messages pédagogiques transmis par les éducateurs aux enfants.

Le jardin d’enfants de Bir Lahmar à Tataouine a remporté le premier prix d’une valeur de 4 mille dinars, compte tenu de la réussite de son projet qui comprend la création d’une ferme pour les animaux de compagnie et d’un composteur en partenariat avec l’agence nationale de recyclage des déchets.

A noter que le jardin d’enfants inclusif de Bir Lahmar a été lancée en 2022 dans le cadre du programme “jardin d’enfants public” mis en œuvre par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.