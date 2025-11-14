Quelque 20 micro-projets seront lancÃ©s Ã Sidi BouzidÂ dans le cadre du programme dâ€™autonomisation Ã©conomique des mÃ¨res dâ€™Ã©lÃ¨ves menacÃ©s de dÃ©crochage scolaire au titre de lâ€™annÃ©e 2025.

La commissaire rÃ©gionale des affaires de la femme, de la famille, de lâ€™enfance et des personnes Ã¢gÃ©es, HÃ©nia NsiriÂ a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que lesÂ femmes bÃ©nÃ©ficiaires du programme sont originaires dâ€™Essaida, Menzel BouzaiÃ¨ne, Meknassi et Bir Lahfay.

Elle a ajoutÃ© que ce programme leur propose un financement pour l’acquisition de vÃ©hicules lÃ©gers de transport de marchandises,Â l’achat d’Ã©quipements pour serres agricoles et Ã©levage de bÃ©tail ainsi queÂ Â l’approvisionnement en produits nÃ©cessaires.

InitiÃ© par le ministÃ¨re de la famille et de la femme, ce programme vise Ã lutter contre lâ€™abandon scolaire Ã travers la crÃ©ation deÂ sources de revenus durablesÂ au profit des mÃ¨res dâ€™Ã©lÃ¨ves menacÃ©s de dÃ©crochage scolaire.