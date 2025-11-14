Le Maroc entame sa préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en recevant le Mozambique ce vendredi 14 novembre pour un match amical. La rencontre se déroulera au Grand Stade de Tanger.

Privés d’Achraf Hakimi, blessé par Luis Diaz en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, les Lions de l’Atlas, dirigés par Walid Regragui, profiteront de cette confrontation pour peaufiner leurs automatismes avant le début de la CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Infos pratiques :

Date et heure : Vendredi 14 novembre 2025 à 20h00

Lieu : Grand Stade de Tanger

Diffusion : Chaîne marocaine Arryadia.