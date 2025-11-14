La campagne de récolte et de transformation des olives dans le gouvernorat du Kef a été inaugurée, jeudi, à partir d’une exploitation agricole située à Ellès, dans la délégation du Sers, marquant ainsi le coup d’envoi officiel de la saison oléicole 2025-2026.

Les prévisions annoncent une nette amélioration par rapport à la campagne précédente, la production devant dépasser 18 000 tonnes d’olives, soit l’équivalent de 3 600 tonnes d’huile, contre seulement 7130 tonnes enregistrées la saison écoulée, selon les données du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

A cette occasion, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) au Kef, Mounir Laâbidi, a indiqué à la TAP que les producteurs se heurtent cette année à un manque prononcé de main-d’œuvre, appelant à la fixation rapide des prix de référence du litre d’huile d’olive afin de rassurer les acteurs du secteur et d’endiguer la spéculation.

Le responsable a également souligné l’importance des mesures mises en place par les différentes parties prenantes pour garantir le bon déroulement de la saison, notamment le contrôle des huileries, la conformité de leurs équipements aux normes de trituration et de stockage, ainsi que la gestion des margines.

La superficie totale des oliveraies dans le gouvernorat du Kef est estimée à 53 995 ha, dont 50 790 ha consacrés à l’oléiculture à huile et 3 205 hectares à l’olive de table.