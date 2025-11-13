Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a cédé gratuitement à la Société tunisienne de sidérurgie « El Fouladh » un important lot de biens mobiliers hors d’usage contenant de la ferraille, conformément à un décret gouvernemental récent.

Cette opération, qui comprend des équipements, des glissières de sécurité, des panneaux de signalisation et du mobilier en fer, vise à valoriser les matières recyclables pour soutenir l’économie nationale.

Cette initiative a également pour objectif d’optimiser la gestion des deniers publics et de simplifier les procédures, peut-on lire dans le communiqué du ministère.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’application du décret n° 2025-423 du 24 septembre 2025, qui fixe les modalités de cession gratuite de ce type de biens à « El Fouladh ».

Le décret stipule que les biens mobiliers contenant de la ferraille et appartenant aux ministères, aux collectivités locales et aux établissements publics peuvent être cédés, après une vérification préalable effectuée par le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières, garantissant la conformité des biens cédés.

Les services du ministère de l’Équipement ont accéléré les procédures pour mettre en œuvre toutes les dispositions de ce texte.